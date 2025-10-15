Tepki çeken olay! Camiye ayakkabı ile girip namaz kılanları gözaltına aldılar

Kudüs'teki El-Hicre Camii'ne baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinli Müslümanların akşam namazına postallarla girerek ibadeti yarıda bıraktırdı. O anlar büyük tepki çekti.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir polisin cemaate doğru ilerlediği, namaz kılanların şaşkınlıkla başlarını kaldırdığı ve bazı kişilerin ibadetine devam edemediği görüldü. Kimlik kontrolü bahanesiyle yapılan baskında bazı Filistinliler zorla gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu saygısız müdahale, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, "ibadet özgürlüğüne yapılan saldırı" olarak nitelendirildi. Bölge halkı ve insan hakları savunucuları, İsrail güçlerinin kutsal mekanlara yönelik sistematik baskınlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

DAHA ÖNCE DE BENZER ŞEYLER YAPTILAR

İsrail polisi, son aylarda Kudüs genelinde Mescid-i Aksa dahil birçok camiye benzer baskınlar düzenlemiş, Filistinli gençleri "kimlik kontrolü" bahanesiyle gözaltına almıştı. Bu son olay, işgal altındaki Kudüs'te dini değerlere yönelik ihlallerin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.