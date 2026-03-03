Netanyahu'nun görüntüsüne dayanamadı, televizyonu parçaladı
Bir içerik üreticisi, televizyonda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşmasını izlerken öfkesine hakim olamayarak televizyonu parçaladı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, genç içerik üreticisinin "Savaşı durdur" diyerek ekrana yumruk attığı ve televizyonu kullanılmaz hale getirdiği görüldü. Ekranı parçalayan genç, televizyonun masadan düşmesine rağmen tepkisini sürdürdü ve bu anları takipçileriyle paylaştı.
- Bir içerik üreticisi, televizyonda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuştuğu anlarda ekranı yumruklayarak parçaladı.
- Ekranda 'SAVAŞI DURDUR!!' yazısı görüldü.
- İçerik üreticisi, televizyon parçalandıktan sonra tekbir getirdi.
Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan görüntülerde, bir içerik üreticisinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik tepkisi olay oldu. Televizyonda Netanyahu'nun konuştuğu anlara denk gelen genç, öfkesine hakim olamayarak cihazı hedef aldı.
"SAVAŞI DURDUR" ÇIĞLIĞIYLA YUMRUKLADI
Kameraya yansıyan anlarda, ekranın üzerinde "SAVAŞI DURDUR!!" yazısının yer aldığı görüldü. İçerik üreticisi, Netanyahu'nun konuşma yaptığı sırada televizyonun karşısına geçerek art arda yumruklar savurdu. Sert darbelerin hedefi olan LED ekran saniyeler içinde parçalanarak kullanılmaz hale geldi.
ÖFKESİ YİNE DE DİNMEDİ
Ekranı tuzla buz eden içerik üreticisi, cihazın masadan düşmesine rağmen tepkisini sürdürdü. Yere düşen ve tamamen kararan televizyonu tekrar ayağa kaldıran genç, o anları takipçileriyle paylaştı. Gencin o sırada art arda tekbir getirdiği de duyuldu.