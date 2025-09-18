Haberler

Televizyon programında şoke eden anlar! Netanyahu'ya orta parmak gösterdiler

700 milyon euroluk askeri anlaşmayı iptal etmesinin ardından Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilme kararı alan İspanya'nın İsrail'e yönelik tepkisi dinmiyor. İspanya'da bir televizyon programında sunucu ve konuklar, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya orta parmak gösterdi.

Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenleyerek on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ile imzalanan roketatar sistemlerini kapsayan ve yaklaşık 700 milyon euro değerindeki sözleşmeyi iptal eden İspanya, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na da katılmayacağını açıkladı.

DÜNYA KUPASI'NA BİLE GİTMEYEBİLİRLER

Başbakan Pedro Sanchez, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde kendi takımlarını turnuvaya götürmeyebileceklerini açıkladı.

TELEVİZYON PROGRAMINDA OLAY GÖRÜNTÜ

İspanya'nın Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'e yönelik tepkisi dinmezken bir televizyon programında ortaya çıkan görüntüler de büyük ses getirdi.

ORTA PARMAK GÖSTERDİLER

İspanya'da bir televizyon programında sunucu ve konuklar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ortak parmak gösterdi.

Erdem Aksoy
