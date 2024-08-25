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Telegram'ın kurucusu Pavel Durov Paris'te gözaltına alındı

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Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Paris'in kuzeyindeki Le Bourget Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı. Durov'un hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

(ANKARA) - Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Paris'in kuzeyindeki Le Bourget Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı. Durov'un hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Rus girişimci Pavel Durov'un, cumartesi günü yerel saatle 18: 00'da Azerbaycan'dan gelerek, özel jetiyle indiği Le Bourget Havalimanı'nda, Telegramın moderasyon politikasıyla ilgili olarak gözaltına alındığı bildirildi. 39 yaşındaki milyarder Pavel Durov hakkında, Telegram ile bağlantılı suçlara ilişkin yakalama emri çıkarıldığı açıklandı. Buna göre, Durov,'ın Telegram uygulamasının suç amaçlı kullanımını önlenmeye yönelik adım atmamakla suçlandığı öne sürüldü. Bunun yanı sıra, Telegram'ın, uyuşturucu kaçakçılığı, çocuklara karşı işlenen suçlar ve dolandırıcılık için kullanılmakta olduğu ileri sürülürken Durov'un da bu suçları teşvik ettiği söyleniyor.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Rus yetkililerin gözaltının detaylarına ulaşmaya çalıştıkları ancak Fransa'nın iş birliği yapmayı reddettiği belirtiliyor.

Pavel Durov, sosyal medya platformu olan Telegram'ı 2013 yılında kurmuştu.

Kaynak: ANKA / Dünya

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