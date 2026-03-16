Tel Aviv yanarken polislerin şakalaştıkları görüntü olay oldu

İran'ın Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısının ardından olay yerindeki bazı İsrail polislerinin şakalaştığı görüntüler kafa karıştırdı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 17. gününe girdi. İsrail ordusu, çatışmaların 17. gününde Lübnan'a kara harekatı başlattığını duyurdu. Savaşın başından bu yana İran'ın başkenti Tahran'da en az 503 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çatışmalar devam ederken İsrail'den gelen bir görüntü ise dikkat çekti.

TEL AVİV'E FÜZE SALDIRISI

İran, savaş boyunca İsrail'in başkenti Tel Aviv'i hedef alan füze saldırılarını sürdürüyor. Dün gündüz saatlerinde İran topraklarından ateşlenen bir füzenin Tel Aviv'e isabet ettiği bildirildi. Füzenin düştüğü noktada büyük bir yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

POLİSLERİN GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Olay yerinde kaydedilen görüntülerde ise müdahale için gelen bazı İsrail polislerinin kendi aralarında şakalaştıkları anlar dikkat çekti. Söz konusu görüntüler kısa sürede yayıldı. Görüntüyü yorumlayan uzmanlar, "İsrail polisi psikolojik olarak çökmüş durumda" demekten kendini alamadı.

