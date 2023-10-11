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Tel Aviv'de, Gazze'deki insanlık dramını protesto eden İsrailliler, İsrail polisinin hışmına uğradı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Gazze Şeridi'nin İsrail ordusu tarafından bombardımana tutulmasını ve sivillerin katledilmesini protesto eden İsrailliler, İsrail polisi tarafından tekme tokat dövülerek gözaltına alındı. O anlar ise cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.