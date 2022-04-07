Tecavüz korkusuyla yaşayan Ukraynalı kadınlar, önlem amacıyla saçlarını kesmeye başladı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta en çok zararı gören kadın ve çocuklar, kendilerini korumak için ilginç yöntemlere imza atmaya devam ediyor. Önceki günlerde çocukların sırtına, adres bilgilerinin yazılmasının ardından bu kez de kadınların, tecavüze karşı önlem amacıyla saçlarını kısalttıkları ortaya çıktı.

"AMAÇ, DAHA AZ ÇEKİCİ GÖRÜNMEK"

ITV'nin haberine göre, Ukrayna'nın çeşitli kasaba ve şehirlerinde, ailelerinin önünde kadınlara ve kızlara tecavüz eden birliklerin korkunç hikayelerinin ardından belediye başkan yardımcısı Maryna Beschastna, kasabanın kadınlarının askerlere "daha az çekici" görünmek için saçlarını kestiğini söyledi.

"SAÇLARINDAN TUTUP BODRUMLARA ÇEKİYORLAR"

Daha önce bir köyde 15 ve 16 yaşındaki kız kardeşlerin tecavüze uğradığını anlatan Beschastna, kadınları saçlarından tutup bodrum kata çektiklerini ve burada istismar ettiklerini gözyaşları içinde anlattı.

27 YAŞINDAKİ KADINA TECAVÜZ İDDİASI

The Independent'a konuşan Mala Rohan'daki Sergei isimli 55 yaşındaki bir köylü de, beş yaşında bir kızı olan 27 yaşındaki bir kadının genç bir Rus askeri tarafından nasıl tecavüze uğradığını anlattı. Tecavüz eden askerin tüm gün alkol alan 19 yaşında genç bir Rus askeri olduğunu söyledi.