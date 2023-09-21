TDV Genel Müdürü İzani Turan, Nijerya'da Vali Aliyu ile Görüştü

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Nijerya'nın Sokoto Eyalet Valisi Alhaji Ahmad Aliyu ile görüştü. Turan, görüşmede TDV'nin dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli hizmetler sunduğunu ve Nijerya'da da su kuyularının açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Nijerya'nın Sokoto Eyalet Valisi Alhaji Ahmad Aliyu ile görüştü.

TDV'nin inşa ettiği su kuyularının açılışı için Nijerya'da bulunan Turan, Sokoto Valiliğinde Aliyu ile bir araya geldi.

Turan, görüşmede, Türkiye'de TDV'nin hizmet amacıyla kurulduğunu, daha sonra Türk hayırseverlerin verdiği yardım ve destekle vakfın bugün itibarıyla artık bir İslam ümmeti vakfı noktasına geldiğini söyledi.

TDV'nin dünyanın 149 ülkesine bir şekilde hizmet götürmeye gayret ettiğini vurgulayan Turan, "Kimi yerlere zekatla kimi yerlere kurbanla kimi yerlere gıdayla kimi yerlere giyim ihtiyaçlarını karşılamakla bazı yerlere yetimhanelere destek vermekle eğitim kurumları oluşturmakla veyahut şu anda burada olduğumuz gibi su ihtiyacı olan bölgelere su kuyusu açmakla değişik alanlarda değişik ülkelerde bu tür hizmetleri vermekteyiz." dedi.

TDV'nin 114 ülkede 10 binden fazla öğrenciyi okuttuğunu, yaklaşık 10 bin öğrenciyi de mezun ettiğini belirten Turan, TDV'nin bu öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını hiçbir karışlık beklemeden yaptığını ifade etti.

TDV'nin Nijerya'da kurbanda 20 bin hisse kurban kesip dağıttığını aktaran Turan, bu faaliyetlerin gelecekte daha fazla artacağını umduğunu söyledi.

Vakfın sloganının "iyilik yeryüzünde egemen oluncaya kadar" olduğunu belirten Turan, iyilerin yeryüzünde egemenliği ele geçirinceye kadar durmadan çalışacaklarını ifade etti.

Sokoto Valisi Aliyu ise Nijerya'nın Türkiye'nin verdiği desteklerden faydalanan bir ülke olduğunu belirtti, yardımlardan dolayı şükranlarını sundu.