TCG Anadolu, İçeriden Görüntülendi
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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'na yanaştıktan sonra düzenlenen basın turuyla içeriden görüntülendi. Basın mensupları görevli komutanlarla geminin farklı güvertelerini gezdi.
TCG ANADOLU, İÇERİDEN GÖRÜNTÜLENDİ
İzmir Alsancak Limanı'na sabahın erken saatlerinde yanaşan, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) TCG Anadolu, düzenlenen basın turuyla içeriden görüntülendi. Basın mensupları görevli komutanlarla 'ağır araç', 'havuz' ve 'uçuş' güvertelerini gezdi.Ağır araç güvertesinde tanklar, zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcı gibi amfibi araçlar yer alırken, havuz güvertesinde 4 adet LCM mekanize çıkarma aracının, aynı anda 6 helikopterin iniş ve kalkış yapabildiği uçuş güvertesinde ise taarruz helikopterleri, Kızılelma ve 4 helikopterin yer aldığı görüldü. Uçuş güvertesinde, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma ilgi çekti. TCG Anadolu, bugün saat 12.00-18.00 arasında ziyaretçilere açık olacak. Geminin, yarın ve diğer günler ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı bildirildi. Hande NAYMAN / İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Dünya