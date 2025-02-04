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TBMM'den geçti: TSK'nın Aden Körfezi ve Somali'deki görev süresi uzatıldı

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Cumhurbaşkanlığı tarafından Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve çevresindeki bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev süresinin uzatılmasına dair tezkere, Genel Kurul'da kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşüldü.

TEZKERE MECLİS'TEN GEÇTİ

Meclis'ten yapılan görüşmelerin ardından oylamaya geçildi. Tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Tezkerede, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgede vuku bulunan deniz haydutluğunun önlenmesi ve silahlı soygun eylemlerine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2008-2021 kararları ve TBMM 10/02/2009 tarihli ve 934 sayılı kararıyla bir yıl için verdiği ve son olarak 17/01/2024 tarihinde ve 1401 sayılı kararla bir yıl süreyle uzattığı izin çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk bayraklı ve Türk bağlantılı gemilerin emniyetinin sağlanması amacıyla iş birliğinin sürdürülmesinin amaçlandığı belirtildi.

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TBMM'den geçti: TSK'nın Aden Körfezi ve Somali'deki görev süresi uzatıldı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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