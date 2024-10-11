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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Türkmenistan Meclis Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Türkmenistan Meclis Başkanı ile Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'da Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile bir araya geldi ve iki ülke parlamentoları arasındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşkabat'ta ikili temaslarımız kapsamında Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile görüştük. Parlamentolarımız arasındaki ilişkilerimizin her geçen gün gelişmesinden duyduğumuz memnuniyeti karşılıklı olarak ifade ettiğimiz görüşmede, yeni iş birliği imkanlarını ele aldık. Misafirperverlikleri dolayısıyla kıymetli mevkidaşıma bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı Türkmenistan Diplomasi Politika Dünya

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