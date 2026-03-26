TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Romanya Senato Başkanı Abrudean ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Bükreş'te, Romanya Senato Başkanı Mircea Abrudean ile görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi ziyaretlerimiz dolayısıyla bulunduğumuz Bükreş'te, Romanya Senato Başkanı Mircea Abrudean ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki köklü tarihi dostluk bağlarına dayanan ilişkilerimizin, her alanda ulaştığı seviyeden duyduğumuz memnuniyeti karşılıklı olarak ifade ettiğimiz görüşmede, parlamentolarımız arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek adımları ve müşterek çalışmalarımızı ele aldık" ifadelerini kullandı.

Misafirperverlikleri için mevkidaşı Abrudean'a teşekkür eden Kurtulmuş, "Karşılıklı güvene dayanan ve ana unsurlarını NATO müttefikliğimiz, stratejik ortaklığımız ve Karadeniz'deki komşuluğumuzun oluşturduğu ilişkilerimizde, son yıllarda ortak çabalarımızla yakaladığımız ivmeyi sürdürmeyi arzu ediyoruz. Ziyaretimizin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

