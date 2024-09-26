TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya ile İlişkileri Güçlendirme Vurgusu Yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya temasları kapsamında St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Aleksander Belskiy ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Rusya temaslarımız kapsamında St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Aleksander Belskiy ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ve Rusya'nın, son dönemde bölgesel ve küresel sorunlara yaklaşımda benzer bakış açıları taşıdığını ve ikili ilişkiler bakımından da pozitif bir ivmenin yakalandığını karşılıklı teyit ettik. Ülkeler arasındaki olumlu ilişkilerin ileriye götürülebilmesi noktasında parlamenter diplomasinin imkanlarından daha fazla yararlanacağız" dedi.