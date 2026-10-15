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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Roma'da Bosna Hersekli Çavara'yı kabul etti

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Roma'da Bosna Hersekli Çavara'yı kabul etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla bulunduğu Roma'da, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Marinko Çavara'yı kabul etti. Görüşme, TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İtalya'nın başkenti Roma'da, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Marinko Çavara'yı kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla bulunduğu Roma'da, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Marinko Çavara'yı kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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