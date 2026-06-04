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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Parlamentosu Başkanı Norlen ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Parlamentosu Başkanı Norlen ile görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Stockholm'de İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen ile bir araya geldi. Görüşmede parlamentolar arası iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Stokholm'de, İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelerin son derece verimli geçtiğini belirterek, "Parlamentolarımız arasındaki ilişkilere ivme kazandırılması ve iş birliğinin artırılmasının önemini karşılıklı vurguladığımız görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldık. Dost ve müttefik İsveç ile ikili ilişkilerimizin her alanda daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inandığımız görüşmelerimiz vesilesiyle, kıymetli mevkidaşıma şahsıma ve heyetimize gösterdikleri nazik misafirperverlik için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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