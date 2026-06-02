TBMM Başkanı Kurtulmuş, Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen'i kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'i kabul etti. Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile Helsinki'de bir araya geldik. Görüşmemizde, ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alarak iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacak konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.