TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Halla-Aho ile görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Helsinki'de, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-Aho ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Helsinki'de, Finlandiya Parlamentosu (Eduskunta) Başkanı Jussi Halla-Aho ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş, sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Finlandiya Parlamentosu (Eduskunta) Başkanı Sayın Jussi Halla-Aho ile baş başa ve heyetler arası son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni iş birliği imkanlarının değerlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduğumuz görüşmelerde, bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldık. Dost ve müttefik Finlandiya ile ilişkilerimizin her alanda daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığımız görüşmelerimiz vesilesiyle, kıymetli mevkidaşıma şahsıma ve heyetimize gösterdikleri nazik misafirperverlik için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı