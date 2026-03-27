Kurtulmuş'tan Bükreş Türk Şehitliği Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Romanya'daki resmi ziyaretleri kapsamında Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bükreş Türk Şehitliği ziyareti sırasında şehitlik anıtına, üzerinde 'TBMM Başkanı' yazılı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua eden Kurtulmuş, mezarlara da karanfiller koydu.

'EMANETLERİNE SADAKATLE SAHİP ÇIKMAYI TARİHİ BİR MESULİYET GÖRÜYORUZ'

Şehitlik özel defterini de imzalayan Kurtulmuş, deftere şu notu kaydetti:

"Bükreş Türk Şehitliği'nde medfun bulunan kahramanlarımız, vatanımızın hangi bedellerle korunduğunu nesilden nesile hatırlatan derin nişanelerdir. Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya cephesinde mücadele ederken şehadete yürüyen Mehmetçiklerimiz, milletimizin fedakarlık ve adanmışlıkla yoğrulmuş tarihinin silinmez izleri arasında yer almaktadır. Emanetlerine sadakatle sahip çıkmayı, uğruna hayatlarını feda ettikleri değerleri korumayı ve milli hafızamızı diri tutmayı tarihi bir mesuliyet olarak görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Romanya'ya gerçekleştirdiğim resmi ziyaretim vesilesiyle burada bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar

İran 'Hedef olursunuz' dedikten sonra iki ülkeye saldırdı

"Hedef olursunuz" tehdidi sonrası iki ülkeye saldırı
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi

Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı! Ehliyete el konulacak

Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı! Ehliyete el konulacak
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı

Beklenen oldu!
Tarihi maça damga vuran kare

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız