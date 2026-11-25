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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA 12'nci Parlamento Başkanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Avustralya'da, Uluslararası Maarif Okulu Gelibolu Kampüsü'nde eğitim gören öğrencilerle buluştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 12'nci Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Avustralya'da, Uluslararası Maarif Okulu Gelibolu Kampüsü'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldiğini bildirdi.

Türkiye'nin kültürel diplomasi kurumlarının dünyanın dört bir yanında ortaya koyduğu başarılı çalışmaların büyük bir kıvanç vesilesi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Evlatlarımızın bu uzak coğrafyada Türkçemizi öğrenerek ve yaşatarak kültürel kimliklerine sahip çıkmalarına, ülkemizle olan gönül bağlarını güçlendirmelerine şahit olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu güzel tablonun ortaya çıkmasında emeği olan öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi ve ailelerimizi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı