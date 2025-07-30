TBMM Başkanı Kurtulmuş, 6'ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı aile fotoğrafında yer aldı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından Cenevre'de düzenlenen 6'ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda diğer parlamento başkanlarıyla birlikte aile fotoğrafında yer aldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından Cenevre'de düzenlenen 6'ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda diğer parlamento başkanlarıyla birlikte aile fotoğrafında yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya