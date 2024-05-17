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Tayvan meclisinde ilginç anlar! Tasarının geçmesini engellemek için oylama kağıdını alıp kaçtı

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Tayvan meclisinde reformlarla ilgili çıkan tartışmada arbede yaşandı. İktidar partisi DPP üyesi, reform tasarısının geçmesini engellemek için oylama kağıdını alıp kaçtı. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Tayvanlı milletvekilleri, seçilmiş Cumhurbaşkanı Lai Ching-te'nin yasama çoğunluğu olmadan göreve başlamasına birkaç gün kala, mecliste yapılacak reformlarla ilgili sert bir tartışmanın yaşandığı parlamentoda birbirlerine girdi.

Tayvan meclisinde ilginç anlar! Tasarının geçmesini engellemek için oylama kağıdını alıp kaçtı

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Daha oylamalar başlamadan önce, bazı milletvekilleri yasama odasının dışında birbirlerine bağırdı ve birbirlerini itip kaktı, ardından da olaylar parlamentonun zeminine taşındı. Milletvekilleri, meclis başkanının koltuğunun etrafından dolandı, bazıları masaların üzerinden atladı ve meslektaşlarını yere düşürdü.

Tayvan meclisinde ilginç anlar! Tasarının geçmesini engellemek için oylama kağıdını alıp kaçtı

TASARIYI ALIP KAÇTI

Milletvekilleri arasında yaşanan kavganın ardından iktidardaki Demokratik İlerici Partisi üyesi Guo Guowen, yeni reformları içeren yasa paketinin geçmesini engellemek için tasarıyı alıp kaçtı. Kameralar tarafından kaydedilen o ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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