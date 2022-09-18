Tayvan'daki 6,9'luk deprem, spor salonundakilere adeta dehşeti yaşattı! Görüntüler feci

Tayvan'da meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem, ülkede infial yarattı. Depremin meydana geldiği sırada bir spor salonunda kaydedilen görüntü ise izleyenlerin tüylerini ürpertti.

Tayvan'ın güneydoğusunda bugün meydana gelen 6,9'luk deprem korkuya neden oldu. Şiddetli depreme ilişkin görüntüler de çok geçmeden yayılmaya başladı.

SPOR MERKEZİNİN TAVANI ÇÖKTÜ

Deprem sırasında Taoyuan kentindeki bir spor merkezinin tavanı çöktü. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda bir grup sporcu badminton oynuyordu.

1 KİŞİ YARALANDI

Tavanın çökmesi sırasında sporcular can havliyle kaçmaya başladı. Çoğu sporcu kurtulurken, 1 sporcunun çöken tavan nedeniyle yaralandığı öğrenildi.