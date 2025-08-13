Tayvan'da Podul Tayfunu Sebebiyle Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Tayvan'da etkili olan Podul Tayfunu nedeniyle okullar ve iş yerleri kapatıldı, binlerce kişi tahliye edildi. Tayfunun hızlı ilerleyişi ve olası aşırı yağışlar nedeniyle yetkililer uyarıda bulundu.

TAYVAN'da etkili olan tayfun nedeniyle binlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Tayvan'da etkili olan 'Podul Tayfunu' nedeniyle okullar ve iş yerlerinin kapatıldığı, binlerce kişinin tahliye edildiği açıklandı. Saatte 191 km hızla ilerleyen tayfunun ilerleyen saatlerde Çin'in güneyine ulaşması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, tayfunun çok güçlü hissedileceği uyarısında bulundu. Yetkililer ise bölge sakinlerini aşırı yağış ve sel riski nedeniyle dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
