Tayvan Meteoroloji Müdürlüğü, Haikui Tayfunu'nun Pazar akşamından itibaren etkisini arttıracağını bildirdi. Tayfunun rüzgar hızının saatte 130 kilometre üzerine çıktığını belirten uzmanlar, halkı heyelan ve toprak kaymalarına karşı uyardı.

- Tayvan'da Haikui Tayfunu alarmı

TAİPEİ - Tayvan Meteoroloji Müdürlüğü, Haikui Tayfunu'nun Pazar akşamından itibaren etkisini arttıracağını bildirdi.

En büyük tayfunlardan biri olan Haikui Tayfunu'nun Tayvan'ın doğusuna yaklaşmasıyla birlikte önlemler alınmaya başlandı. Tayvan Meteoroloji Müdürlüğü, Haikui Tayfun'un Hualian ve Taitung şehirleri başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney kesimlerini etkileyeceğini açıkladı. Tayfunun, Pazar akşamından itibaren etkisini arttıracağı belirtildi.

Uyarı verildi

Tayfunun rüzgar hızının saatte 130 kilometre üzerine çıktığını belirten uzmanlar, halkı heyelan ve toprak kaymalarına karşı uyardı. Tayfunun etkili olacağı Taitung ve Hualian'de Pazar günü okul ve iş yerlerinin kapatılacağı belirtildi. Tayvan'a bağlı Penghu Adaları'nda da Pazar günü öğleden sonra resmi tatil ilan edildi.