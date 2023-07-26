Tayvan, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait 13 askeri uçağın faaliyetlerini takip ediyor

Tayvan, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait 13 askeri uçağın Ada çevresinde uçtuğunu duyurarak Pekin'in faaliyetlerinin takibi için savaş uçaklarının, askeri deniz araçlarının ve füze sistemlerinin bölgeye gönderildiğini kaydetti.

Tayvan, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (ÇHKO) ait 13 askeri uçağın Ada çevresinde uçtuğunu duyurarak Pekin'in faaliyetlerinin takibi için savaş uçaklarının, askeri deniz araçlarının ve füze sistemlerinin bölgeye gönderildiğini kaydetti.

???????Taiwan News'in haberine göre, Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 25 Temmuz 06.00 ile 26 Temmuz 06.00 arasında Tayvan'ın çevresinde uçan 13 Çin askeri uçağının takip edildiği bildirildi.

Çin askeri uçaklarının bu süre zarfında Tayvan Boğazı'nın orta hattını geçmediği aktarılan açıklamada, 13 askeri uçaktan 2 Chengdu J-10 ve 1 KJ-500 hava erken uyarı ve kontrol uçağının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgenin güney batısında gözlendiği belirtildi.

Açıklamada, Tayvan'ın, Pekin'in bu faaliyetlerini takip etmek için savaş uçaklarını, donanma gemilerini ve füze sistemlerini bölgeye gönderdiği ifade edildi.

Haberde, Çin'in temmuz ayı içinde 406 askeri uçak ve 156 gemiyi Tayvan çevresine devriye için gönderdiği kaydedildi.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.