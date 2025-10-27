Tayvan, Çin'e Karşı Savunma Bütçesi Hazırlıyor
Tayvan Cumhurbaşkanı Lai Ching-te, Çin'in artan askeri baskısı iddiasıyla ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla yeni bir özel savunma bütçesi hazırladıklarını duyurdu. Bütçenin, yerli asimetrik silah üretimi, tedarik zinciri dayanıklılığı ve savunma sanayisinde kamu-özel iş birliğini kapsayacağı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya