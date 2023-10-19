Taylor Swift'in koruması işten ayrılarak İsrail Savunma Gücü'ne katıldı

Eras Tour isimli turnede dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'i yalnız bırakmayan koruması, İsrail'e dönerek, Filistin'e karşı İsrail Savunma Gücü'ne katıldı.

"AİLELER CANLI CANLI YAKILIRKEN SESSİZLİĞİN TARAFINDA OLAMAZDIM"

Uzun yıllardır İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) bir üyesi olan koruma, sosyal medya hesabından askeri üniformasıyla verdiği pozu yayınlayarak "İsrail'in yanındayım. Olması gereken sadece tek Yahudi devletinin yanında durmak olmamalı, insanlığın yanında olunmalı. ABD'de çok güzel bir hayatı geride bıraktım. Rüya gibi bir işim, ailem dediğim harika arkadaşlarım ve çok rahat bir evim vardı. Buraya gelmek zorunda değildim. Ama aileler katledilirken ve canlı canlı yakılırken sessizliğin tarafında olamazdım" ifadelerini kullandı.