Asean Barış Görüşmeleri İçin Toplanırken, Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışmalar Şiddetlendi

(ANKARA) - Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanlarının, iki komşu ülke arasındaki çatışmalara çözüm bulmak amacıyla Malezya'da bir araya geldiği sırada Tayland ve Kamboçya sınırında yeni çatışmalar patlak verdi.

Tayland ve Kamboçya arasındaki gerilim devam ediyor. Kara sınırında bugün erken saatlerde yaşanan sıcak temas, ASEAN'ın, temmuz ayında Malezya ve ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes anlaşmasını yeniden görüştüğü esnada yaşandı.

Kamboçya yerel medyasına göre, Kamboçya Savunma Bakanlığı bugün Tayland'ı "F-16 savaş uçaklarıyla Banteay Meanchay eyaletine dört bomba atmakla ve Prey Chan köyü bölgesine zehirli gaz sıkmakla" suçladı. Bakanlık açıklamasında, "Kamboçya güçleri durumu yakından izlemektedir. Saldırganlara karşı savunmada cesur ve kararlı duruşlarını sürdürmekte, Kamboçya'nın toprak bütünlüğünü koruma görevlerinde teyakkuz halindedirler" ifadelerine yer verildi.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in ofisinden yapılan açıklamada, dün akşam itibarıyla "sınırın Kamboçya tarafında tahmini 525 bin sivilin yerinden edildiğini" duyurdu. Kamboçya İçişleri Bakanlığı ise dün Odda Meanchey bölgesinde bir sivilin daha öldürüldüğünü bildirdi.

Taylandlı yetkililer ise kendi topraklarında 400 bin kişinin yerinden edildiğini rapor etti. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul gazetecilere verdiği demeçte, "Tayland'ın asla saldırgan taraf olmadığını" belirterek, "Kamboçya güçleri tarafından daha önce işgal edilen neredeyse tüm bölgelerin geri alındığını" ifade etti.

Kuala Lumpur'da kritik barış zirvesi

Tayland ve Kamboçya temsilcileri, çatışmaların yeniden başlamasından bu yana ilk yüz yüze görüşmeleri için Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki ASEAN toplantısında bir araya geldi.

Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan başkanlığındaki görüşmelerde, bölgesel bloğun gerilimi düşürmek ve çatışmaları sona erdirmek için atabileceği adımlar ele alınacak. Bakanlara hitaben yaptığı açılış konuşmasında Hasan, "Bu özel toplantının, etkilenen bölgelerde istikrara dönüş çabalarımızı yenilemesini umuyorum. ASEAN, bölgesel barış ve istikrarı korumak için ne gerekiyorsa yapmalıdır" dedi. Hasan, "Amacımız gerilimi düşürmenin ötesine geçmeli. Çatışan taraflar arasında güven inşasını yoğunlaştırmalı ve mevcut farklılıklara rağmen diyalog sağlamalıyız" diye konuştu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim de toplantının "Tayland ve Kamboçya'nın açık bir şekilde müzakerelerine, farklılıkları gidermesine ve adil, kalıcı bir çözüme ulaşmasına olanak sağlayacağını umduğunu" dile getirdi. Enver İbrahim, zirve öncesi yaptığı açıklamada hem Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul'un hem de Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in "mümkün olan en kısa sürede dostane bir çözüme ulaşmaya istekli olduklarını" belirtmişti.

ABD'den açıklama: "Barış anlaşmasını tam olarak uygulayın"

ABD Dışişleri Bakanlığı ise açıklama yayınlayarak her iki tarafı da "çatışmaları sona erdirmeye, ağır silahları geri çekmeye, mayın döşemeyi durdurmaya ve Kuala Lumpur Barış Anlaşması'nı tam olarak uygulamaya" çağırdı. Açıklamada, "ASEAN liderlerinin çatışmayı sona erdirme taahhütlerini yerine getirmeleri için Kamboçya ve Tayland'ı desteklemek üzere bir araya gelmelerinin memnuniyetle karşılandığı" belirtildi.

Tayland ve Kamboçya arasında 800 kilometrelik kara sınırı bulunuyor. Sınırın bazı bölümleri üzerindeki toprak anlaşmazlığı, büyük ölçüde Fransızların Kamboçya'yı sömürge olarak yönettikleri sırada çizilen sınıra Tayland tarafından itiraz edilmesinden kaynaklanıyor. Tayland ve Kamboçya, temmuz ayında da sınır anlaşmazlığı nedeniyle karşı karşıya gelmişti.