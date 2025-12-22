Haberler

Asean Barış Görüşmeleri İçin Toplanırken, Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışmalar Şiddetlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları, iki komşu ülke arasındaki çatışmalara çözüm bulmak için Malezya'da buluşurken, Tayland ve Kamboçya sınırında yeni çatışmalar yaşandı. Kamboçya, Tayland'ı hava saldırılarıyla suçlarken, her iki ülkede de sivil yerinden edilenlerin sayısının arttığı bildiriliyor.

(ANKARA) - Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanlarının, iki komşu ülke arasındaki çatışmalara çözüm bulmak amacıyla Malezya'da bir araya geldiği sırada Tayland ve Kamboçya sınırında yeni çatışmalar patlak verdi.

Tayland ve Kamboçya arasındaki gerilim devam ediyor. Kara sınırında bugün erken saatlerde yaşanan sıcak temas, ASEAN'ın, temmuz ayında Malezya ve ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes anlaşmasını yeniden görüştüğü esnada yaşandı.

Kamboçya yerel medyasına göre, Kamboçya Savunma Bakanlığı bugün Tayland'ı "F-16 savaş uçaklarıyla Banteay Meanchay eyaletine dört bomba atmakla ve Prey Chan köyü bölgesine zehirli gaz sıkmakla" suçladı. Bakanlık açıklamasında, "Kamboçya güçleri durumu yakından izlemektedir. Saldırganlara karşı savunmada cesur ve kararlı duruşlarını sürdürmekte, Kamboçya'nın toprak bütünlüğünü koruma görevlerinde teyakkuz halindedirler" ifadelerine yer verildi.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in ofisinden yapılan açıklamada, dün akşam itibarıyla "sınırın Kamboçya tarafında tahmini 525 bin sivilin yerinden edildiğini" duyurdu. Kamboçya İçişleri Bakanlığı ise dün Odda Meanchey bölgesinde bir sivilin daha öldürüldüğünü bildirdi.

Taylandlı yetkililer ise kendi topraklarında 400 bin kişinin yerinden edildiğini rapor etti. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul gazetecilere verdiği demeçte, "Tayland'ın asla saldırgan taraf olmadığını" belirterek, "Kamboçya güçleri tarafından daha önce işgal edilen neredeyse tüm bölgelerin geri alındığını" ifade etti.

Kuala Lumpur'da kritik barış zirvesi

Tayland ve Kamboçya temsilcileri, çatışmaların yeniden başlamasından bu yana ilk yüz yüze görüşmeleri için Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki ASEAN toplantısında bir araya geldi.

Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan başkanlığındaki görüşmelerde, bölgesel bloğun gerilimi düşürmek ve çatışmaları sona erdirmek için atabileceği adımlar ele alınacak. Bakanlara hitaben yaptığı açılış konuşmasında Hasan, "Bu özel toplantının, etkilenen bölgelerde istikrara dönüş çabalarımızı yenilemesini umuyorum. ASEAN, bölgesel barış ve istikrarı korumak için ne gerekiyorsa yapmalıdır" dedi. Hasan, "Amacımız gerilimi düşürmenin ötesine geçmeli. Çatışan taraflar arasında güven inşasını yoğunlaştırmalı ve mevcut farklılıklara rağmen diyalog sağlamalıyız" diye konuştu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim de toplantının "Tayland ve Kamboçya'nın açık bir şekilde müzakerelerine, farklılıkları gidermesine ve adil, kalıcı bir çözüme ulaşmasına olanak sağlayacağını umduğunu" dile getirdi. Enver İbrahim, zirve öncesi yaptığı açıklamada hem Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul'un hem de Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in "mümkün olan en kısa sürede dostane bir çözüme ulaşmaya istekli olduklarını" belirtmişti.

ABD'den açıklama: "Barış anlaşmasını tam olarak uygulayın"

ABD Dışişleri Bakanlığı ise açıklama yayınlayarak her iki tarafı da "çatışmaları sona erdirmeye, ağır silahları geri çekmeye, mayın döşemeyi durdurmaya ve Kuala Lumpur Barış Anlaşması'nı tam olarak uygulamaya" çağırdı. Açıklamada, "ASEAN liderlerinin çatışmayı sona erdirme taahhütlerini yerine getirmeleri için Kamboçya ve Tayland'ı desteklemek üzere bir araya gelmelerinin memnuniyetle karşılandığı" belirtildi.

Tayland ve Kamboçya arasında 800 kilometrelik kara sınırı bulunuyor. Sınırın bazı bölümleri üzerindeki toprak anlaşmazlığı, büyük ölçüde Fransızların Kamboçya'yı sömürge olarak yönettikleri sırada çizilen sınıra Tayland tarafından itiraz edilmesinden kaynaklanıyor. Tayland ve Kamboçya, temmuz ayında da sınır anlaşmazlığı nedeniyle karşı karşıya gelmişti.

Kaynak: ANKA / Dünya
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
CHP-DEM Parti görüşmesi sonrası Özgür Özel'den Leyla Zana açıklaması

DEM heyetiyle görüşme sonrası Özel'den Leyla Zana açıklaması
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı

Mide ağrısıyla gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü: At Torreira'yı, ikinci sarı karttan at

Canlı yayında ateş püskürdü: Torreira'yı...
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: İstanbul 7'den büyük bir depreme hazır olmalı

Profesörden "Hazır olun" uyarısı! İstanbul için endişe yaratan mesaj
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
title