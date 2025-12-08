Haberler

Tayland ve Kamboçya'nın çatışması, savaşa dönmek üzere! Anıtı böyle yerle bir ettiler

Tayland ve Kamboçya'nın çatışması, savaşa dönmek üzere! Anıtı böyle yerle bir ettiler
Ateşkes anlaşmasına rağmen yeniden çatışmaya başlayan komşu ülkeler Tayland ve Kamboçya arasında gerilim tavan yaptı. Taylandlı askerler, Tayland ve Kamboçya sınırındaki "Altın At Anıtı'nı" vururken, o anlar kameralara yansıdı.

  • Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır çatışmalarında 4 Kamboçyalı sivil öldü ve 9'u yaralandı.
  • Tayland askerleri, Tayland ve Kamboçya sınırındaki 'Altın At Anıtı'nı' vurdu.
  • Tayland ordusu, Kamboçya'dan ateş açılmasına hava saldırılarıyla karşılık verdi.

Tayland ile Kamboçya arasında, ateşkes anlaşmasına rağmen yaşanan sınır gerilimi nedeniyle çatışmalar şiddetlendi. Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, ilk belirlemelere göre 4 Kamboçyalı sivilin hayatını kaybettiğini, 9'unun ise yaralandığını belirtti.

TAYLAND VE KAMBOÇYA ARASINDA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Pheaktra, sınıra yakın çeşitli köylerden on binlerce kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı. Diğer yandan Tayland ordusu 50 binden fazla kişinin sınıra yakın bölgeleri terk ederek sığınaklara yerleştiğini duyurdu.

ALTIN AT ANITI'NI VURDULAR

Çatışmalar sürekli şiddetlenirken, görüntüler de gelmeye devam ediyor. Tayland askerleri, Tayland ve Kamboçya sınırındaki "Altın At Anıtı'nı" vurdu. O anlar kameralara yansıdı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook hesabı üzerinden Tayland ile Kamboçya arasında, ateşkes anlaşmasına rağmen yaşanan sınır gerilimi nedeniyle yeniden başlayan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

Hükümet görevlilerinin halkı ve ülkenin egemenliğini korumak için çalıştığına işaret eden Manet, "Tüm bakanlıklardan, kurumlardan, yetkililerden, silahlı kuvvetlerden ve Kamboçya vatandaşlarından, bu zor dönemde, ulusun ve vatanın davası için birleşmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise ülkeyi savunmak ve kamu güvenliğini sağlamak için gerekli görüldüğü takdirde askeri operasyonların devam edeceğini bildirdi.

Ülkesinin "şiddet" istemediğini savunan Charnvirakul, "Tayland'ın hiçbir zaman bir savaş veya işgal başlatmadığını, ancak egemenliğinin ihlal edilmesini asla tolere etmeyeceğini tekrarlamak isterim." dedi.

ÇATIŞMALARDAN BİRBİRLERİNİ SORUMLU TUTUYORLAR

Tayland ve Kamboçya, ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimi sürerken çatışmaların yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, yaptığı açıklamada, Kamboçya'dan yerel saatle 05.00 sularında Chong An Ma bölgesinde "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtmişti.

Kamboçya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Tayland ordusunun F-16'larla hava saldırıları başlattığı bildirilmişti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland ordusunun hava saldırısı başlattığını ve Kamboçya'nın buna karşılık vermediğini savunmuştu.

TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor. Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında, temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

