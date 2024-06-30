Tayland'ı karıştıran Türk genci! Kendisiyle barışmayan eski kız arkadaşına neler yaptı neler

Tayland'da 26 yaşındaki Emir isimli Türk gencinin eski kız arkadaşından intikam almak için izlediği yol ülkede deprem etkisi yarattı.

CEP TELEFONUNU ALIP KAÇTI

Polise gelen ihbarla ortaya çıkan olayda, genç adamın Bangkok'un merkezindeki AVM'nin otoparkında gördüğü sevgilisinin cep telefonunu kapıp kaçtığı öğrenildi.

MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Genç adam bununla da yetinmeyip ismi açıklanmayan kadını utandırmak için özel fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştığını da itiraf etti.

14 KEZ ÜLKEYE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Emir'in 14 kez Tayland'a giriş ve çıkış yaptığı da kayıtlara geçti. Polis Emir'i hırsızlık, korumalı bir bilgisayar sistemine izinsiz erişim, korumalı bilgisayar verilerine izinsiz erişim ve kamuya açık olabilecek müstehcen bilgisayar verilerini yaymakla suçladı.