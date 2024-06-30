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Tayland'ı karıştıran Türk genci! Kendisiyle barışmayan eski kız arkadaşına neler yaptı neler

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Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da kendisiyle barışmayan kız arkadaşının telefonunu gasp eden ve kadını utandırmak için özel fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan 26 yaşındaki Emir isimli Türk genci ülkeyi resmen karıştırdı.

Tayland'da 26 yaşındaki Emir isimli Türk gencinin eski kız arkadaşından intikam almak için izlediği yol ülkede deprem etkisi yarattı.

CEP TELEFONUNU ALIP KAÇTI

Polise gelen ihbarla ortaya çıkan olayda, genç adamın Bangkok'un merkezindeki AVM'nin otoparkında gördüğü sevgilisinin cep telefonunu kapıp kaçtığı öğrenildi.

Tayland'ı karıştıran Türk genci! Kendisiyle barışmayan eski kız arkadaşına neler yaptı neler

MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Genç adam bununla da yetinmeyip ismi açıklanmayan kadını utandırmak için özel fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştığını da itiraf etti.

14 KEZ ÜLKEYE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Emir'in 14 kez Tayland'a giriş ve çıkış yaptığı da kayıtlara geçti. Polis Emir'i hırsızlık, korumalı bir bilgisayar sistemine izinsiz erişim, korumalı bilgisayar verilerine izinsiz erişim ve kamuya açık olabilecek müstehcen bilgisayar verilerini yaymakla suçladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Güneydoğu Asya Tayland Dünya Haberler

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Yorumlar (20)

Janoo Jsnoo:

Baska hangi ülkeden olabilirdi ki

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Zahit:

Her ülkeden olabilirdi de sonuçta insan ama sen niye bu kadar kendi ülkeni gömme eğilimindesin, onu anlayamadim. Sanki tüm dünya iyi insan abidesi olmuş da sadece Türkiye geride kalmiş. Biraz insaf...

yanıt109
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Murat DOĞAN:

her ülkede olabilir sen çok mu dürüstsün

yanıt62
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Hikmet Demirci:

Her ülkeden olabilir. Çocuğun yaptığı yanlış ama kim bilir kız, çocuğa neler yaşattı bilinmez

yanıt23
yanıt49
YalancıSavar:

daha 2-3 sene önce iskandinav bir kadın, benim kendi arkadşımı terk ettiği için sahte hesap açıp, ve arkadaşımın bütün tanıdıklarını arkadaş olarak ekleyip kendi aralrında çektikleri fotoğrafları yayınladı...

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SeyYah Saruhanli:

hikmet bunu savunuyorsan sende yaparsın böyle şeyleri.

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Hiç Heç:

Bunu ülkeye almayalım. Burada da rahat durmaz.

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Hikmet Demirci:

Sakın ama sakın kınamayın. Sizin veya çocuğunuzun başına gelir çok üzülürsünüz sonra.

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yanıt33
Erdal_19:

her taşın altından bir türk çıkıyor

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yanıtYanıtla
YalancıSavar:

gittin mi sordun mu Türk diyorsun belki Kürt belki laz çelki Anadoluda yaşayan Ermeni, veya yunan??? Türkiye de adı Türk ismi olup başka ırktan çevremde onlarca insan var

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