Tayland'da kurtarma botu alabora oldu: Mürettebat tesadüfen kurtuldu
Tayland'ın güneyini etkisi altına alan şiddetli sel felaketi, bölgede hem siviller hem de kurtarma ekipleri için tehlikeyi artırıyor. Cuma günü Songkhla'da şişen bir kanalda görev yapan bir kurtarma botu, yardım çalışmalarına destek verdiği sırada alabora olarak battı. Sulara gömülen mürettebatı tesadüfen orada olan jet skide bulunanlar kurtardı.
- Tayland'ın Songkhla kentinde bir kurtarma botu, başka bir botun oluşturduğu dalgalar nedeniyle devrildi.
- Botun mürettebatı, tesadüfen orada bulunan bir jet ski tarafından kurtarıldı.
- Bölgedeki sel nedeniyle akıntı normalden daha güçlü ve kurtarma çalışmalarında ek önlemler artırıldı.
Tayland'ın güneyinde etkisini artıran sel felaketi, yalnızca sivilleri değil kurtarma ekiplerini de zor durumda bırakıyor. Selin vurduğu Songkhla kentinden sular altında kalan kanalda görev yapan bir kurtarma botu, yanlarından hızla geçen bir botun oluşturduğu güçlü dalgalar nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
SUYA GÖMÜLDÜLER
Saniyeler içinde suya gömülen botta bulunan ekip, büyük panik yaşasa da kısa süredetesadüfen orada olan jet skide bulunan tarafından kurtarıldı.
AKINTI ÇOK GÜÇLÜ
Yetkililer, bölgede devam eden sel nedeniyle akıntının normalden çok daha güçlü olduğunu, bu nedenle kurtarma çalışmalarında ek önlemlerin artırıldığını belirtti.
Sel felaketi bölgedeki ulaşımı, yerleşim alanlarını ve kurtarma operasyonlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.