Haberler

Tayland'da kurtarma botu alabora oldu: Mürettebat tesadüfen kurtuldu

Tayland'da kurtarma botu alabora oldu: Mürettebat tesadüfen kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'ın güneyini etkisi altına alan şiddetli sel felaketi, bölgede hem siviller hem de kurtarma ekipleri için tehlikeyi artırıyor. Cuma günü Songkhla'da şişen bir kanalda görev yapan bir kurtarma botu, yardım çalışmalarına destek verdiği sırada alabora olarak battı. Sulara gömülen mürettebatı tesadüfen orada olan jet skide bulunanlar kurtardı.

  • Tayland'ın Songkhla kentinde bir kurtarma botu, başka bir botun oluşturduğu dalgalar nedeniyle devrildi.
  • Botun mürettebatı, tesadüfen orada bulunan bir jet ski tarafından kurtarıldı.
  • Bölgedeki sel nedeniyle akıntı normalden daha güçlü ve kurtarma çalışmalarında ek önlemler artırıldı.

Tayland'ın güneyinde etkisini artıran sel felaketi, yalnızca sivilleri değil kurtarma ekiplerini de zor durumda bırakıyor. Selin vurduğu Songkhla kentinden sular altında kalan kanalda görev yapan bir kurtarma botu, yanlarından hızla geçen bir botun oluşturduğu güçlü dalgalar nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

SUYA GÖMÜLDÜLER

Saniyeler içinde suya gömülen botta bulunan ekip, büyük panik yaşasa da kısa süredetesadüfen orada olan jet skide bulunan tarafından kurtarıldı.

AKINTI ÇOK GÜÇLÜ

Yetkililer, bölgede devam eden sel nedeniyle akıntının normalden çok daha güçlü olduğunu, bu nedenle kurtarma çalışmalarında ek önlemlerin artırıldığını belirtti.

Sel felaketi bölgedeki ulaşımı, yerleşim alanlarını ve kurtarma operasyonlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Rusya'nın vurduğu Harkiv'de tartışmalı görüntüler: Gençler Rusça şarkılarla eğlendi

Kent saldırı altında, gençler pistte: Rusça şarkılarla eğlence tam gaz
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur

Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.