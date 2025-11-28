Tayland'da kurtarma botu alabora oldu: Mürettebat tesadüfen kurtuldu

Tayland'ın güneyinde etkisini artıran sel felaketi, yalnızca sivilleri değil kurtarma ekiplerini de zor durumda bırakıyor. Selin vurduğu Songkhla kentinden sular altında kalan kanalda görev yapan bir kurtarma botu, yanlarından hızla geçen bir botun oluşturduğu güçlü dalgalar nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

SUYA GÖMÜLDÜLER

Saniyeler içinde suya gömülen botta bulunan ekip, büyük panik yaşasa da kısa süredetesadüfen orada olan jet skide bulunan tarafından kurtarıldı.

AKINTI ÇOK GÜÇLÜ

Yetkililer, bölgede devam eden sel nedeniyle akıntının normalden çok daha güçlü olduğunu, bu nedenle kurtarma çalışmalarında ek önlemlerin artırıldığını belirtti.

Sel felaketi bölgedeki ulaşımı, yerleşim alanlarını ve kurtarma operasyonlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.