Tayland'da yaşayan Müslümanlar, başkent Bangkok'taki İslam Merkezi'nde bayram namazını kıldı. Tayland İslam Merkezi cami imamı Şafii Napakorn'un verdiği vaaz sırasında Türkiye'yi örnek Müslüman ülke olarak göstermesi dikkat çekti. Farklı kültürlerden İslam merkezinde bir araya gelen Müslümanlar, açık havada kılınan namaz sonrası birbirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi ve yemek stantlarını gezdi. Türkiye'de üniversite eğitimi alan Tayland vatandaşı Muhammad Bin Idris ve Ferdi Martin Meltanon, Türkçe yaptıkları açıklamada Müslümanların bayramını kutladı.

- Tayland'da Kurban Bayramı namazı kılındı

BANGKOK - Tayland'da yaşayan Müslümanlar, başkent Bangkok'taki İslam Merkezi'nde bayram namazını kıldı.

Güney Asya ülkesi Tayland'da Kurban Bayramı bugün başladı. Başkent Bangkok'ta Taylandlı Müslümanların yanı sıra farklı ülkelerden Müslümanlar bayram namazını kılmak için Tayland İslam Merkezi'ne geldi. Tayland İslam Merkezi cami imamı Şafii Napakorn'un verdiği vaaz sırasında Türkiye'yi örnek Müslüman ülke olarak göstermesi dikkat çekti. Napakorn, Türkiye'yi en büyük Müslüman ülke ve Osmanlı'dan kalma bir değer olarak nitelendirdi.

Farklı kültürlerden İslam merkezinde bir araya gelen Müslümanlar, açık havada kılınan namaz sonrası birbirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi ve yemek stantlarını gezdi. Türkiye'de üniversite eğitimi alan Tayland vatandaşı Muhammad Bin Idris ve Ferdi Martin Meltanon, Türkçe yaptıkları açıklamada Müslümanların bayramını kutladı.