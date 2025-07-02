Tayland'da Kağıt Fabrikasında Yangın: 8 Ölü, 26 Yaralı

TAYLAND'da bir kağıt fabrikasında çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Saraburi eyaletinde yer alan sanayi bölgesindeki bir kağıt fabrikasında çıkan yangında 8 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Fabrikada yaklaşık 100 personelin çalıştığı belirtilirken, yangının zemin katta bulunan kağıt ham maddesi stok alanında çıktığı bildirildi. Üretim bölümündeki çalışanların çoğunun zamanında binadan çıkarıldığı, ikinci ve üçüncü katlardaki ofis personelinin içeride mahsur kaldığı kaydedildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 24 saat içinde kontrol altına alınabildi. Yangın sonucunda, 3 binadan oluşan fabrikanın büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.

Fabrika yönetimi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve yaralanan çalışanlara gerekli tüm destek ve tazminatın sağlanacağını açıklarken, kayıp olduğu bildirilen 2 kişinin bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.