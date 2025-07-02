Tayland'da Kağıt Fabrikasında Yangın: 8 Ölü, 26 Yaralı

Tayland'da Kağıt Fabrikasında Yangın: 8 Ölü, 26 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'ın Saraburi eyaletindeki bir kağıt fabrikasında çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Yangın, kağıt ham maddesi stok alanında başladı ve fabrikanın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

TAYLAND'da bir kağıt fabrikasında çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Saraburi eyaletinde yer alan sanayi bölgesindeki bir kağıt fabrikasında çıkan yangında 8 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Fabrikada yaklaşık 100 personelin çalıştığı belirtilirken, yangının zemin katta bulunan kağıt ham maddesi stok alanında çıktığı bildirildi. Üretim bölümündeki çalışanların çoğunun zamanında binadan çıkarıldığı, ikinci ve üçüncü katlardaki ofis personelinin içeride mahsur kaldığı kaydedildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 24 saat içinde kontrol altına alınabildi. Yangın sonucunda, 3 binadan oluşan fabrikanın büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.

Fabrika yönetimi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve yaralanan çalışanlara gerekli tüm destek ve tazminatın sağlanacağını açıklarken, kayıp olduğu bildirilen 2 kişinin bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte toplanan imza sayısı

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte toplanan imza sayısı
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

İsyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor

Ateşkes devam ederken İran'dan ABD'nin uykularını kaçıran hazırlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.