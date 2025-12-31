Haberler

Tayland Yeni Yıla Havai Fişek Gösterileriyle Girdi

Güncelleme:
Güneydoğu Asya'nın gözde ülkesi Tayland, yeni yıla coşkulu havai fişek gösterileriyle merhaba dedi. Başkent Bangkok'ta düzenlenen etkinlikte, geceyi aydınlatan rengarenk havai fişekler, binlerce vatandaş ve turistin beğenisini topladı. Kutlamalar, yeni yıl coşkusunu temsil ederken, Tayland'ın geleneksel yeni yıl kutlamalarına da vurgu yapıyor.

GÜNEYDOĞU Asya ülkesi Tayland, yeni yıla havai fişek gösterileriyle 'merhaba' dedi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, yeni yıl kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.

