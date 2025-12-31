Tayland Yeni Yıla Havai Fişek Gösterileriyle Girdi
Güneydoğu Asya'nın gözde ülkesi Tayland, yeni yıla coşkulu havai fişek gösterileriyle merhaba dedi. Başkent Bangkok'ta düzenlenen etkinlikte, geceyi aydınlatan rengarenk havai fişekler, binlerce vatandaş ve turistin beğenisini topladı. Kutlamalar, yeni yıl coşkusunu temsil ederken, Tayland'ın geleneksel yeni yıl kutlamalarına da vurgu yapıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya