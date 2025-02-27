Tayland, Çin'e 40 Uygur Türkü İade Etti

Tayland, ülkelerine 10 yıl önce giren ve Türkiye'ye sığınmak isteyen en az 40 Uygur Türkünü Çin'e iade etti. Bu kişilerle birlikte Tayland'a giren Uygurların çoğu, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye gönderilmişti.

İnsan hakları grupları bu kişilerin iade edilmesi durumunda işkence ve ölümle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

10 yıldır Bangkok'ta bir gözaltı merkezinde tutulan grubun, bugün uçakla Çin'in Sincan bölgesinde gönderildiği düşünülüyor.

Çin'in Uygur yönelik politikaları bugüne kadar insanlığa karşı suç ve hatta soykırım gibi suçlamalarla karşılaştı. Pekin ise bu iddiaları reddediyor.

Tayland 2015'ten beri Çin'e hiç Uygur iade etmemişti.

Sınır dışı işlemleri ABD ve Birleşmiş Milletler'den gelen eleştiriler nedeniyle gizlice yapıldı.

Tayland medyasına göre bu sabah erken saatlerde Bangkok'un göçmen gözaltı merkezinin etrafı siyah brandalarla çevrilerek basının görüntü alması engellendi.

Daha sonra da Flightradar24 sitesinde, China Southern Havayolları'na ait bir uçağın, planlanmamış bir uçuş yaparak Bangkok'tan Sincan'a uçtuğu görüldü.

Reuters'a bilgi veren Tayland Savunma Bakanlığı, bu şahıslara kötü muamele edilmeyeceği konusunda Çin'den güvence aldıklarını söyledi.

Pekin ise 40 Çinli düzensiz göçmenin Tayland'dan geri alındığını açıkladı fakat bunların Uygurlar olup olmadığı konusunda bir bilgi paylaşmadı.

Çin devlet basınında yer alan bir haberde bu grubun suç örgütleri tarafından "yoldan çıkarılan" kişiler olduğu aktarıldı.

Bu grubun 2014 yılında Çin'den Tayland'a geçerken sınırda gözaltına alınan 300 Uygur'dan geride kalan son kişiler olduğu tahmin ediliyor.

Gözaltına alınanlardan 100'den fazlası 2015'te Çin'e gönderilmişti.

Tayland'daki muhalif milletvekili Kannavee Suebsang, iade kararına tepki gösterirken bu kişilerin 10 yıldır gözaltında olduğunu hatırlatıp "Onların insan haklarını çok uzun süre ihlal ettik" dedi.

Yıllardır ülkeye vizesiz girme suçlaması dışında hiçbir suçlama yöneltilmemesine rağmen gözaltında tutulan Uygurlar aşırı kalabalık ve hijyensiz ortamlarda kalmaya zorlanmış, aradan geçen sürede beş Uygur gözaltında hayatını kaybetmişti.

Bugün bir açıklama yayımlayan İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin'e geri gönderilen bu kişilerin zorla kaybedilebileceği veya uzun süreli hapis cezaları alabileceğini vurguladı.

Örgütün Asya direktörü Elaine Pearson, bu kişilerin geri gönderilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler de "derin üzüntü" duyduklarını açıkladı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çoğu Müslüman 12 milyon civarında Uygur yaşıyor.

Türkiye Türkçesine çok benzer bir dil konuşan Uygurlar, bugün Sincan bölgesi nüfusunun yarısından azını oluşturuyor.

Çin hükümeti son yıllarda, Çin'in çoğunluğunu oluşturan Han etnik grubundan kitleleri Sincan ve Tibet gibi özerk bölgelere yerleştirerek buraların etnik yapısını değiştirmekle eleştiriliyor.

Bunun yanı sıra Sincan'da camileri yıkmak, Uygurları dev toplama kamplarına götürmek ve bazı Uygurları köle olarak çalıştırmakla suçlanıyor.