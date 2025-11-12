Haberler

Tayfun dehşeti: Nehirler taştı, araçlar sulara kapıldı

Tayfun dehşeti: Nehirler taştı, araçlar sulara kapıldı
Güncelleme:
Kasım ayının ortasında Fung-wong Tayfunu'nun etkisi altına giren Tayvan'da nehirler taştı ve birçok ev ile araç sular altında kaldı. Tayfun sebebiyle 8 bin 300 kişi tahliye edildi ve 51 kişi yaralandı. En çok etkilenen bölge, ülkenin doğu kıyısındaki Hualien ilçesi oldu. Hükümet, güvenlik önlemleri kapsamında okulları ve iş yerlerini kapattı.

  • Fung-Wong tayfunu Tayvan'da 8.300'den fazla kişinin tahliyesine ve 51 kişinin yaralanmasına neden oldu.
  • Tayfun Filipinler'de en az 27 kişinin ölümüne yol açtı.
  • Tayvan'ın Hualien ilçesi tayfundan en çok etkilenen bölge oldu.

Ülkenin doğu kıyısındaki Hualien ilçesi en çok etkilenen bölge olurken yerel medya, azgın sel sularında sürüklenen bir otomobilin görüntülerini saniye saniye paylaştı.

Hükümet, güvenlik önlemleri kapsamında okulları ve iş yerlerini kapattı.

Tayfun, Tayvan'a ulaşmadan önce Filipinler'i vurmuş, en az 27 kişinin ölümüne yol açmıştı. Uzmanlar, geç sezon tayfunlarının artışını iklim değişikliğinin etkisi olarak değerlendiriyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
