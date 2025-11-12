Tayfun dehşeti: Nehirler taştı, araçlar sulara kapıldı

Fung-Wong tayfunu, Tayvan'ı vurdu. 8 bin 300'den fazla kişinin tahliyesine neden olan felakette 51 kişi yaralandı.

Ülkenin doğu kıyısındaki Hualien ilçesi en çok etkilenen bölge olurken yerel medya, azgın sel sularında sürüklenen bir otomobilin görüntülerini saniye saniye paylaştı.

Hükümet, güvenlik önlemleri kapsamında okulları ve iş yerlerini kapattı.

Tayfun, Tayvan'a ulaşmadan önce Filipinler'i vurmuş, en az 27 kişinin ölümüne yol açmıştı. Uzmanlar, geç sezon tayfunlarının artışını iklim değişikliğinin etkisi olarak değerlendiriyor.