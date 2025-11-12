Tayfun dehşeti: Nehirler taştı, araçlar sulara kapıldı
Kasım ayının ortasında Fung-wong Tayfunu'nun etkisi altına giren Tayvan'da nehirler taştı ve birçok ev ile araç sular altında kaldı. Tayfun sebebiyle 8 bin 300 kişi tahliye edildi ve 51 kişi yaralandı. En çok etkilenen bölge, ülkenin doğu kıyısındaki Hualien ilçesi oldu. Hükümet, güvenlik önlemleri kapsamında okulları ve iş yerlerini kapattı.
Fung-Wong tayfunu, Tayvan'ı vurdu. 8 bin 300'den fazla kişinin tahliyesine neden olan felakette 51 kişi yaralandı.
Ülkenin doğu kıyısındaki Hualien ilçesi en çok etkilenen bölge olurken yerel medya, azgın sel sularında sürüklenen bir otomobilin görüntülerini saniye saniye paylaştı.
Hükümet, güvenlik önlemleri kapsamında okulları ve iş yerlerini kapattı.
Tayfun, Tayvan'a ulaşmadan önce Filipinler'i vurmuş, en az 27 kişinin ölümüne yol açmıştı. Uzmanlar, geç sezon tayfunlarının artışını iklim değişikliğinin etkisi olarak değerlendiriyor.