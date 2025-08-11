Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti

Ukrayna'nın güneyinde, Karadeniz kıyısındaki tatil beldelerinde korkunç bir olay yaşandı. Zatoka ve Karolino-Buhaz sahillerinde yüzen üç kişi, denize sürüklenen mayınların patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay pazar günü saat 11.30 civarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, patlama anında denizde yüzlerce tatilci vardı. İki patlayıcı, kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede art arda infilak etti. Patlamanın şiddetiyle deniz kenarındaki kalabalık paniğe kapıldı, birçok kişi sahile koştu.

Kurbanlardan biri Karolino-Buhaz'da, diğer iki kişi ise Zatoka'da hayatını kaybetti. Yetkililer, bu bölgelerde yüzmenin savaş nedeniyle sürüklenen mayınlar yüzünden yasak olduğunu hatırlattı. Buna rağmen bazı tatilciler yasağa uymadı.

Patlamadan hemen sonra bomba imha ekipleri, sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Plajlarda yeni mayın olup olmadığı araştırılıyor.

Ukrayna Odesa Bölge Valisi Oleh Kiper, "Hepsi yasak bölgede yüzerken patlayıcıların infilakı sonucu öldü" dedi. Olay, Ukrayna Ceza Kanunu'na göre "kaza" olarak soruşturuluyor.

Yetkililer, Odesa bölgesinde yalnızca iki plajın güvenli olduğunu ve yüzmeye açık tutulduğunu vurguluyor: Chornomorsk şehir merkezi plajı ve Izmail bölgesindeki Primorske plajı.

Bu korkunç olay, sadece iki ay önce aynı bölgede iki kişinin mayın patlaması sonucu ölmesinden sonra yaşandı. Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'in giderek tehlikeli bir mayın tarlasına dönüştüğü uyarısında bulunuyor.