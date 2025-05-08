Vatikan'da beyaz duman yükseldi! İşte Katoliklerin yeni papası

Vatikan'da beyaz duman yükseldi! İşte Katoliklerin yeni papası
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Tarihteki ilk ABD'li papa! Robert Prevost, kendine 14. Leo adını seçti

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Vatikan'da Katoliklerin yeni papası seçilen 69 yaşındaki Robert Prevost, ilk ABD'li papa olarak tarihe geçti. Prevost, "14. Leo" adını kullanacak.

Vatikan'da Papa Francis'in ölümünün ardından yeni papa 3. tur oylamada belli oldu. 69 yaşındaki Robert Prevost yeni papa olarak takdim edilirken, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından halkı selamladı.

İLK ABD'Lİ PAPA OLDU

Yeni papa, kendisinden önce görev yapan 266 papadan farklı bir özelliğiyle dikkat çekti. Prevost, ilk ABD'li papa olarak tarihe geçti. Prevost kendine "14. Leo" adını seçti.

Tarihteki ilk ABD'li papa! Robert Prevost, kendine 14. Leo adını seçti

PAPA ROBERT PREVOST KİMDİR?

Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955'te Chicago'da doğmuş Amerikalı bir Katolik din adamıdır. Şu anda, 2023'ten beri Biskoposlar Dikasterisi Prefekti ve Latin Amerika Pontifical Komisyonu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Tarihteki ilk ABD'li papa! Robert Prevost, kendine 14. Leo adını seçti

Geçmişte, 2015-2023 yılları arasında Peru'nun Chiclayo Piskoposu ve 2001-2013 yılları arasında Aziz Augustinus Tarikatı'nın Başrahibi olarak görev yapmıştır. 2023 yılında Papa Francis tarafından kardinal ilan edilmiştir.

2025 itibarıyla, Kardinal Prevost aynı zamanda Albano Kardinal-Piskoposu unvanını taşımaktadır. Papa Francis'in vefatının ardından, yeni papa seçildi.

Tarihteki ilk ABD'li papa! Robert Prevost, kendine 14. Leo adını seçti
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSerhat Öztürk:

Ateşiniz bol olsun

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıMehmed Ersayan:

Bi müslüman olarak bu konuyu niye bu kadar merak ediyoru(m)(z) ben de bilmiyom

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıÇengelköylü:

PAPAZOĞLU SİLİVRİDEN ÇIKINCA GÜNAH ÇIKARMAYA GİDİP BİRDE ŞARAP PARTİSİ DÜZENLER

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Haber YorumlarıMehmet tahir Anus:

Ateş ???????? bul olsun

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Haber Yorumlarıserkan gündüz:

papazı bile batıdan seçiyorlar vay arkadaş yaaaa

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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

TL deger kazandı, euro düştü, enflasyon düştü.

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