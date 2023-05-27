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Tanker okul otobüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı

Dünya Haberleri

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir tankerin okul otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 17 öğrenci yaralandı.

- Tanker okul otobüsüne çarptı: 17 öğrenci yaralandı

GÜNEY CAROLINA - ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir tankerin okul otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 17 öğrenci yaralandı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Lexington County'de seyir halindeki tanker, 43 öğrencinin bulunduğu okul otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs savruldu, 17 öğrenci yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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