Tanker kazasında hayatını kaybeden Ferhat Salcan'ın cenazesi Şırnak'a getirildi

IRAK'ın Duhok kentinde tanker kazasında hayatını kaybeden Ferhat Salcan'ın (39) cenazesi, memleketi Şırnak'a getirildi.

Kaza, dün gece Irak'ın Duhok kenti, Berdereş- Kelek kara yolunda meydana geldi. Ferhat Salcan idaresindeki akaryakıt yüklü tanker, karşı yönden gelen başka bir tanker ile çarpıştı. Kazada tankerler alev alırken, Ferhat Salcan hayatını kaybetti. Salcan'ın cenazesi, Irak'taki işlemlerin ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. Ferhat Salcan'ın cenazesi, Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından detaylı otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Salcan'ın morg önünde bekleyen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

?