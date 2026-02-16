Haberler

Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısı halinde Tahran'ın talep etmesi durumunda Afganistan'ın iş birliğine hazır olduğunu açıkladı ve İran'ın böyle bir çatışmadan galip çıkacağını savundu.

  • Taliban, ABD'nin İran'a olası bir saldırısı durumunda İran ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
  • Taliban sözcüsü, İran'ın olası bir ABD saldırısı karşısında üstün geleceğini savundu.
  • Taliban yönetimi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra bölge ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme adımları atıyor.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısı durumunda Tahran ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

"İRAN İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Mücahid, pazar günü İran radyosunun Peştuca servisine verdiği röportajda, böyle bir saldırı gerçekleşmesi ve İran'ın yardım talep etmesi halinde Kabil yönetiminin İslam Cumhuriyeti ile iş birliği yapacağını söyledi.

"OLASI BİR ABD SALDIRISINDA İRAN ÜSTÜN GELECEK"

Mücahid, açıklamasında İran'ın haziran ayında İsrail ile yaşadığı ve 12 gün sürdüğü belirtilen çatışmadan "galip çıktığını" savundu. İran'ın olası bir ABD saldırısı karşısında da üstün geleceğini ileri süren Taliban sözcüsü, bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

TALİBAN BÖLGE ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Taliban yönetimi, ABD'nin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından dış politikada bölge ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme yönünde adımlar atıyor. İran ile Afganistan arasında son dönemde diplomatik temasların ve ekonomik ilişkilerin arttığı biliniyor. Mücahid'in açıklamaları, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz

NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Köy evinde facia! İçeri giren jandarma cansız bedenleriyle karşılaştı

Köy evinde facia! İçeri giren jandarma cansız bedenleriyle karşılaştı
Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası

Trump istediğini alamazsa o ülkeye saldırı iznini verecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
İkisi de mücadeleyi bırakmadı

İkisi de mücadeleyi bırakmadı
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...