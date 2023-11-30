Taliban, nükleer silah elde etmenin yollarını arıyor

Afganistan'ın eski istihbarat şefi Rahmatullah Nebil, Taliban'ın nükleer silah araştırdığını iddia etti. Kuzey Kore, İran ve diğer ülkeleri örnek alarak stratejik derinlik kazanmaya çalıştıklarını belirtti. Taliban'ın nükleer silah elde etmesinin büyük bir felakete yol açabileceği uyarısında bulundu

Afganistan eski istihbarat şefi, Taliban'ın Afganistan'daki gücünü sağlamlaştırmaya çalışırken taktiksel nükleer silah elde etmenin yollarını aktif olarak araştırdığını iddia etti.

Afganistan ulusal güvenlik servisinin eski başkanı Rahmatullah Nebil, Taliban'ın modern askeri gücün sembolü olarak nükleer silah edinme konusunda Kuzey Kore, İran, Çin ve Rusya gibi ülkelerin izinden gitmeyi hedeflediğini söyledi.

Taliban, Batılı müttefik güçlerin Ağustos 2021'de geri çekilmesinin ardından Kabil'in kontrolünü ele geçirdi. Fakat özellikle kadınlara yönelik acımasız uygulamalarına devam eden Taliban, hala BM tarafından Afganistan'ın meşru hükümeti olaraktanınmıyor.

Elinde bir grup Taliban'ın taktiksel nükleer silahlara nasıl erişileceğini araştırdığını gösteren raporlar olduğunu söyleyen Nebil, Taliban'ın nükleer silah bilgilerini elde etmesi veya nükleer silah sahibi olmasının büyük bir felakete yol açacağını söyledi.

Nebil, The Independent'a şunları söyledi;

"İki yıl içinde taliban terörist grubun daha büyük stratejik derinliklere ulaştığı kanıtlandı. NATO kuvvetlerinin en gelişmiş silahlarına ve mühimmatına erişimleri var.

"Gelişmiş istihbarat ekipmanına ve gözetleme sistemine erişimleri oldu. Şu anda bunu Afgan halkına karşı kullanıyorlar.''

Nebil, 2010'dan 2012'ye ve ardından 2013'ten Aralık 2015'e kadar iki dönemde ülkenin istihbarat servislerinin şefi olarak görev yaptı; buna, 2021'de Taliban tarafından devrilen Eşref Gani yönetiminin ilk yılı da dahil.

55 yaşındaki adam, Ghani ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle istifa etti.