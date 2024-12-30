Taliban, kadınların pencereden dışarı bakmasını yasakladı

Afganistan'da iktidara geldiği günden bu yana kadınların hayatına aşama aşama kısıtlama getiren Taliban, son olarak Afgan kadınların evlerinde pencere kenarına oturup dışarı bakmasını yasakladı.

4 MADDELİK KARARNAME

Sosyal medya üzerinden cumartesi günü yayınlanan 4 maddelik bir kararnamede, Taliban lideri Hibatullah Akhundzada'nın emrinin, yeni binaların yanı sıra mevcut binalar için de geçerli olduğu belirtildi. Kararnamede, şu ifadelere yer verildi: "Pencereler, avlu ya da mutfak gibi alanlara bakmamalı ya da bu alanları görmemelidir. Bir pencere böyle bir alana bakıyorsa, o mülkten sorumlu kişi, bir duvar, çit veya perde kurarak 'zararı ortadan kaldırmak' için bu görüşü gizlemenin bir yolunu bulmalıdır. Belediyeler ve diğer yetkililer yeni binaların inşasında konutların içine ya da üzerine bakan pencereler açılmaması için denetim yapmalıdır."

KADIN ÇALIŞTIRAN STK'LAR KAPATILACAK

Öte yandan Afganistan'da daha önce kadınların sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını yasaklayan Taliban, kadınları istihdam eden tüm yerli ve yabancı sivil toplum gruplarını da kapatacağını açıkladı. Taliban, sivil toplum kuruluşlarında çalışanı kadınların başörtüsü takmayarak şeriat yasasını çiğnediğini söyleyip, kadınlara STK çalışmaların yasaklamıştı. Afganistan Ekonomi Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir paylaşımında, son emre uyulmamasının STK'ların Afganistan'da faaliyet gösterme lisanslarını kaybetmelerine yol açacağı uyarısında bulundu.