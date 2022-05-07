Afganistan'daki Taliban yönetimi kadınlara çarşaf zorunluğu getirdi

Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni kurallar çerçevesinde yetişkin kadınların "örtünmesinin" zorunlu kılındığı ilan edildi.

KADINLAR BİRİYLE KARŞILAŞTIĞINDA SADECE GÖZLERİ AÇIK KALABİLECEK

Açıklamaya göre, kadınlar ya Afgan geleneklerinden biri olan burka ya da vücutlarını tamamen örten siyah çarşaf giyecek. Siyah çarşaf giyen kadınlar kendilerine namahrem olan biriyle karşılaştığında yüzlerini örtecek ve sadece gözleri açık kalabilecek.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA VERİLECEK

Kurallara riayet etmeyenlerin aile reisleri önce uyarılacak; uyarıya aldırış edilmemesi halinde aile reisine 3 gün hapis cezası yaptırımı uygulanacak. 3 günlük hapis cezasına rağmen ailedeki yetişkin kadının "örtünmemesi" durumunda aile reisi mahkemeye çıkartılacak. Açıklamada, mahkeme faslında ne tür bir yargılama yapılacağı ya da ceza verileceği ise henüz belirsiz.

DEVLET DAİRELERİNDE ÖRTÜNMEYEN KADINLAR İŞTEN ATILACAK

Taliban yönetiminin duyurduğu yeni kurallar uyarınca, devlet dairelerinde çalışan "örtünmeyen" kadınlar işten çıkartılacak. "Örtünmeyen" kadınlarla birinci derece yakınlığı olan memurlar ise açığa alınacak.

"KIZ KARDEŞLERİMİZİN GÜVENLİK İÇİNDE YAŞAMASINI İSTİYORUZ"

Taliban'ın Bilgi ve Kültür Bakanlığında düzenlenen törende konuşan geçici hükümetin İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakan Vekili Mevlevi Halid Hanefi de kararı savunarak, "Biz kız kardeşlerimizin haysiyet ve güvenlik içinde yaşamalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

DAHA ÖNCE DE KADINLARA YÖNELİK KISITLAMALAR GETİRİLMİŞTİ

Taliban yönetimi daha önce orta öğrenim çağındaki kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınması, üniversitelerde ders günlerinin cinsiyete göre ayrılması ve kızların bir yakınları olmadan uzun yolculuklara çıkmaması gibi uygulamalar getirmişti.