Tahran'da Türk Hava Yolları ofisi, başörtüsü kurallarına uymayan kadın çalışanlar nedeniyle mühürlendi

İran medyasının bildirdiğine göre, kadın çalışanlar zorunlu olan başörtüsünü takmayı reddetti. Yarı resmi Tasnim haber ajansı, polis memurlarının Türk Hava Yolları ofisine giderek şirket çalışanlarının "başörtüsü kurallarına uymaması" nedeniyle ilk uyarıyı yaptığını bildirdi.

ÇALIŞANLAR ZORLUK ÇIKARDIĞI İÇİN OFİS KAPATILDI

Ancak, İran vatandaşı olan çalışanların polislere zorluk çıkardığı ve bu durumun ofisin kapatılmasına yol açtığı belirtildi. Tasnim'in raporuna göre, çalışanların davranışları nedeniyle polis ofisi mühürledi.

Türk Hava Yolları, Tahran'daki olayla ilgili hemen bir yorumda bulunmadı.

Başörtüsü yasasına karşı çıkmak, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin Eylül 2022'de ahlak polisi tarafından tutuklanmasının ardından ölmesi üzerine İran genelinde kitlesel protestolara yol açtı. Bu gösteriler büyük ölçüde yatışmış gibi görünse de, bazı İranlı kadınların örtüsüz kalma tercihi, ülkenin teokrasisine yeni bir meydan okuma oluşturuyor.

ÇALIŞANLARININ BAŞÖRTÜSÜ TAKMAMASINA İZİN VEREN YÜZLERCE İŞLETMEK KAPATILDI

İran makamları, kadın çalışanlarının başörtüsü takmamasına izin veren yüzlerce işletmeyi kapattı. Bu uygulama, Haziran ayında yapılan İran cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar yoğunlaştı. Eski Başkan Ebrahim Raisi'nin ölümünün ardından yerine geçecek kişinin belirlendiği seçimlerde de bu durum sürdü.

Türk Hava Yolları'nın Tahran ofisindeki olay, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği gün gerçekleşti. Pezeshkian, ülkenin zorunlu başörtüsü yasasını gevşetme ve Batı ile ilişkileri geliştirme vaadiyle sertlik yanlısı Saeed Jalili'yi mağlup etti.