Üye Girişi
Haberler

Tahran'da Türk Hava Yolları ofisi, başörtüsü kurallarına uymayan kadın çalışanlar nedeniyle mühürlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da polis memurları, başörtüsü takmayı reddeden kadın çalışanlar nedeniyle Türk Hava Yolları ofisini mühürledi. Olay, İran'ın zorunlu başörtüsü yasasına karşı çıkan kadınların protestolarına ve yüzlerce işletmenin kapatılmasına yol açtı. Türk Hava Yolları, olayla ilgili yorum yapmadı. Olay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian'ı tebrik ettiği gün gerçekleşti.

İran medyasının bildirdiğine göre, kadın çalışanlar zorunlu olan başörtüsünü takmayı reddetti. Yarı resmi Tasnim haber ajansı, polis memurlarının Türk Hava Yolları ofisine giderek şirket çalışanlarının "başörtüsü kurallarına uymaması" nedeniyle ilk uyarıyı yaptığını bildirdi.

ÇALIŞANLAR ZORLUK ÇIKARDIĞI İÇİN OFİS KAPATILDI

Ancak, İran vatandaşı olan çalışanların polislere zorluk çıkardığı ve bu durumun ofisin kapatılmasına yol açtığı belirtildi. Tasnim'in raporuna göre, çalışanların davranışları nedeniyle polis ofisi mühürledi.

Türk Hava Yolları, Tahran'daki olayla ilgili hemen bir yorumda bulunmadı.

Başörtüsü yasasına karşı çıkmak, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin Eylül 2022'de ahlak polisi tarafından tutuklanmasının ardından ölmesi üzerine İran genelinde kitlesel protestolara yol açtı. Bu gösteriler büyük ölçüde yatışmış gibi görünse de, bazı İranlı kadınların örtüsüz kalma tercihi, ülkenin teokrasisine yeni bir meydan okuma oluşturuyor.

ÇALIŞANLARININ BAŞÖRTÜSÜ TAKMAMASINA İZİN VEREN YÜZLERCE İŞLETMEK KAPATILDI

İran makamları, kadın çalışanlarının başörtüsü takmamasına izin veren yüzlerce işletmeyi kapattı. Bu uygulama, Haziran ayında yapılan İran cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar yoğunlaştı. Eski Başkan Ebrahim Raisi'nin ölümünün ardından yerine geçecek kişinin belirlendiği seçimlerde de bu durum sürdü.

Türk Hava Yolları'nın Tahran ofisindeki olay, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği gün gerçekleşti. Pezeshkian, ülkenin zorunlu başörtüsü yasasını gevşetme ve Batı ile ilişkileri geliştirme vaadiyle sertlik yanlısı Saeed Jalili'yi mağlup etti.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Türk Hava Yolları Türkiye Tahran İran Hukuk Kadın Politika Dünya Haberler

Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Bakmadan Geçme

Kral balığı nedir? Kral balığı yenir mi? Kral balığı nerelerde olur? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 15 Temmuz'da toplu taşıma kimlere ücretsiz olacak? 15 Temmuz'da İETT ücretsiz mi? TFF seçimleri ne zaman? TFF Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? Mehmet Büyükekşi aday olacak mı? BERBER/KUAFÖRLER ÇALIŞMA SAATİ | Berberler hangi gün kapalı, hangi günler açık? Kuaförler Pazar günü kapalı mı? Süper Kupa ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? Kova burcu kadını ve Terazi burcu erkeği uyumlu mudur? Kova erkeği ve Terazi kadını anlaşır mı? Kova kadını Terazi erkeğini nasıl etkiler? YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli? Malatya'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne? İkinci öğretim programları kaldırılırsa ne olur? YKS yerleştirme kontenjanları ne olacak? İkinci öğretim programları neden kapatıldı? Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı mı? 10 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi illerde yağış uyarısı verdi? #127777 Zeytin Ağacı 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? Zeytin Ağacı 2. Sezon yayınlandı mı? Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne? CANLI DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? FED FAİZ KARARI TOPLANTISI 2024 | FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED Temmuz ayı faiz kararı toplantısı ne zaman olacak?
Türkiye'de ilk defa görülen balığı palamut sanıp arkadaşına yedirdi

Türkiye'de ilk defa görülen balığı palamut sanıp arkadaşına yedirdi
500

Yorumlar (1)

Casus:

Her islam ülkelerinde İslamiyet anlayışı farklı! O yüzden aralarında birlik beraberlik yok! Demek ki Islamiyetin Allah’la bir alakası yok! Var diyen çıkarsa hangi ülkede doğrusudur söylesin!

7
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title