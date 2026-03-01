Tahran'a saldırı anı! Patlamanın büyüklüğü kamerada
İsrail Hava Kuvvetleri, "Kükreyen Aslan" operasyonu adını verdiği saldırılarda Tahran'ı vurduğu anların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde bir kampüsün defalarca vurulduğu ve peş peşe büyük patlamalar yaşandığı görüldü.
İsrail, Kükreyen Aslan Operasyonu kapsamında İran'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Açıklamada, operasyonun başlangıcından bu yana ilk kez İran ait hedeflerin Tahran'ın merkezinde vurulduğu belirtildi.
İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), saldırıların İran'ın başkentinin kalbinde bulunan hedefleri kapsadığını ifade etti.
HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU
İsrail ordusu, son 24 saat içinde geniş çaplı hava saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı. IDF, bu saldırılarla hava üstünlüğü sağlamayı ve Tahran'a yönelik operasyonların önünü açmayı hedeflediğini bildirdi.