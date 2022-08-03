İstanbul'da tarihi an! Tahıl koridoru anlaşması çerçevesinde 27 bin ton mısır yüklü gemi Boğaz'dan geçti

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, dün akşam saatlerinde İstanbul'da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlemişti.

BEYRUT'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Razoni isimli gemide saat 10.00'da, BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetler denetim gerçekleştirdi. Denetleme sonrası yeniden harekete geçen 'Razoni' Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçecek olan gemi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru hareket etmeye başladı.

ZELENSKI: TÜRKİYE'DEN TALİMAT BEKLİYORUZ

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması sonrası Odessa'daki Chornomorsk Limanı'nı ziyaret etti. Burada gazetecilere demeç veren Zelenski, Ukrayna olarak sevkiyata hazır olduklarını belirterek, "Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Türkiye ve BM'den sevkiyatı başlatmak için sinyal bekliyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

"HEM UKRAYNA HEM DE RUS TARAFI İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Öte yandan İbrahim Kalın da önceki günlerde konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Rus ve Ukraynalı heyetlerle geminin izleyeceği hattı görüştüklerini belirten Kalın, "Ukrayna tarafıyla sürekli temas halindeyiz. Ruslarla da görüşüyoruz. Gemiler Odessa limanından çıkmaya hazır hale geldi. Hangi koordinattan nasıl çıkacak, uluslararası karasularına girdiğinde, Türk kara sularına girdiğinde kim yükleyecek gibi detayları var. İlk geminin yarın sabah ihtimali yüksek görünüyor. Maalesef savaş devam ediyor. Ukrayna haklı olarak "Anlaşmaya onay verdik ama savaş farklı cephelerde şiddetlenirse, esirler öldürülürse sevkiyat sıkışır" diyor. Bunun emniyetini sağlamak için başka cepheleri sağlam tutmamız gerekiyor" demişti.