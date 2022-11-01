Tahıl koridoru için Türkiye'den yeni girişim! Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ve Putin ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya aldığını ifade etmişti. Bu sorunun aşılması ve anlaşmaya tekrar geri dönülmesi için Türkiye de diplomatik girişimlerde bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski ile görüşecek" dedi.

Tahıl Koridoru Anlaşması Rusya'dan gelen açıklama ile askıya alınmıştı. Bu kararın ardından dünya bir gıda kıtlığı ile karşıya kalmaması için Türkiye, diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mevlüt Çavuşoğlu neler yapılacağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN, PUTİN VE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK"

Çavuşoğlu bu kapsamda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek. Cumhurbaşkanımız bizzat ilgileniyor, biz yoluna koyacağımıza inanıyoruz" dedi. Çavuşoğlu konuşmasının devamında ise, "Şu anda yüklü gemilerde sorun yok. Tahıl sevkiyatının devam etmesi için sorunların aşılması lazım" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ NE DEMİŞTİ?

Zelenski anlaşmasının askıya alınmasına ilişkin, "176 gemi tahıl koridorunda birikmiş durumda. Bu 7 milyondan fazla tüketicinin gıdasıdır. Bazı tahıl taşıyıcıları üç haftadan uzun süredir bekliyor. Birçok ülke Rusya'nın kasıtlı olarak kışkırttığı gıda krizinin yeni bir alevlenmesinden zarar görebilir" demişti.

GIDA FİYATLARI ARTTI

Bunlarla birlikte Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya alması sonrası Chicago Ticaret Borsası'nda (CBOT) buğday vadeli işlemleri yüzde 7,7 artarak son iki haftanın en yüksek düzeyine çıktı. Böylelikle buğday vadeli fiyatı önce 8,93 dolara çıktı, ardından 8,79 dolara indi.