Avustralya'da 15 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili şok eden detaylar ortaya çıktı

Güncelleme:
Avustralya'nın Sydney kentinde 15 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin sanık Naveed Akram'ın babasıyla birlikte atış talimi yaptığına dair görüntüler mahkeme kayıtlarında yer aldı. Video kayıtlarında, ikilinin terör örgütü DEAŞ flamasının önünde saldırıya gerekçeler sunmaları dikkat çekiyor.

AVUSTRALYA'nın Sydney kentinde 15 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin mahkeme kayıtlarında sanık Naveed Akram ile babasının uzun namlulu silahlarla kırsal alanda atış talimi yaptıklarına dair görüntülerin olduğu bildirildi.

Avustralya'nın Sydney kentinde 15 kişinin öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştiren Naveed Akram ile babasının kırsal alanda uzun namlulu silahlarla atış talimi yaptıklarına dair görüntülere ulaşıldı. Atış talimi görüntülerinin mahkeme dosyasına girdiği belirtildi. Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Akram'ın hastaneden cezaevine sevk edilmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılan belgelerde sanığın cep telefonundaki videolara ait ekran görüntüleri yer aldı.

Belgelerde ekim ayı sonlarında çekildiği kaydedilen videoda Akram'ın, New South Wales (NSW) eyaletinde olduğu öngörülen kırsal alanda babasıyla atış eğitimi yaptığı iddia edildi. Mahkeme kayıtlarında yer alan diğer videoda ise ikilinin uzun namlulu silahlarla 'terör örgütü DEAŞ flamasının' önünde 'siyasi ve dini görüşlerini' ifade ederek saldırı için 'gerekçelerini' anlattıkları ileri sürüldü. Ayrıca 12 Aralık akşamı çekilen ve sanık ile babası olduğu değerlendirilen iki erkeğin Archer Park civarını gözetlediğine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine yer verilerek, "Polis, bunun terör eyleminin keşif ve planlamasının kanıtı olduğunu iddia ediyor" denildi.

