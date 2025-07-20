Süveyda'daki Çatışmalar Sona Erdi

Süveyda'daki Çatışmalar Sona Erdi
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Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Süveyda il merkezindeki çatışmaların sona erdiğini ve güvenlik güçlerinin kentin kuzey ve batı bölgelerine konuşlandığını açıkladı.

SURİYE İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Süveyda il merkezinde süren çatışmaların sona erdiğini duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın ateşkes anlaşmasının uygulanması için yoğun çaba sarf ettiğini kaydederek, bakanlığa bağlı güvenlik güçlerinin kentin kuzey ve batı bölgelerine konuşlandığını bildirdi. Baba, şehrin aşiret savaşçılarından tamamen temizlendiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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