Süveyda'daki Çatışmalar Sona Erdi

SURİYE İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Süveyda il merkezinde süren çatışmaların sona erdiğini duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın ateşkes anlaşmasının uygulanması için yoğun çaba sarf ettiğini kaydederek, bakanlığa bağlı güvenlik güçlerinin kentin kuzey ve batı bölgelerine konuşlandığını bildirdi. Baba, şehrin aşiret savaşçılarından tamamen temizlendiğini açıkladı.